مصدر من المالية النيابية يكشف موعد اقرار الموازنة العراقية

2021/02/07 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح النائب عن اللجنة المالية النيابية في العراق جمال كوجر، اليوم الأحد، أن تكون الموازنة الحالية هي موازنة "السنتين"، فيما أشار إلى أن التصويت على ال...

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