مطالبة نيابية بخفض سعر الدولار الى 1300 دينار حماية للملايين من ذوي الدخل الشحيح

2021/02/07 | 22:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جراء تضمين الموازنة 500 مليار دينار لتعويض المقاولين المتضررين القضاء يعتزم متابعة صرف تخصيصات الموازنة تحسبا لمخالفة القانون بغداد – الصباح الجديد طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية امس الاحد بخفض سعر صرف الدولار الاميركي الى 1300 دينار عراقي، فيما وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، بأن يكون لأعضاء الادعاء العام في كل ...

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