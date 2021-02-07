تكريم انجيلي سري للطبيب الصيني الذي أبلغ عن خطر كورونا فأودع السجن

2021/02/07 | 22:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمته السلطات بزعزعة النظام الاجتماعي بشدة لأنه كشف أمر الفايروس الصباح الجديد ــ وكالات في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطبيب الصيني، لي وينليانغ، الذي كان من أوائل الذين حذروا من كورونا، تركت إحداهن باقة من زهور الأقحوان خلف مستشفى ووهان المركزي، تحمل رسالة تقول: “متّى: 5:10”.وترمز الرسالة إلى آية في الإنجيل، تقول “طوبى للمضطهدين ...

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