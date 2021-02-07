الصحة تتخوف من تفشي خطير لكورونا وتطلق حملة لمحاسبة المخالفين

2021/02/07 | 22:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت أن تلقي اللقاح لا يغني عن ارتداء الكمامات والتباعد بغداد- وعد الشمري: أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن تلقي لقاح فيروس كورونا لا يغني عن ارتداء الكمامات وضمان التباعد الاجتماعي، متوقعة ظهور السلالة الثانية في العراق، لكنها أكدت عدم تسجيل أي حالة لغاية الأن.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في حديث إلى “الصباح الجديد”، ...

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