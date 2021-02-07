المنافذ تعلن إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ

2021/02/07 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، عن إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ملاكتنا مستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء باخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ”.وأضافت أن “ميناءي أم قصر الشمالي والاوسط قاما باخلاء (35) حاوية تحتوي …

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