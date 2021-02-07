إخلاء “مواد شديدة الخطورة” من مينائي أم قصر

2021/02/07 | 22:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، إخلاء 35 حاوية تحتوي على “مواد شديدة الخطورة” من مينائي أم قصر الشمالي والأوسط في البصرة تعود لوزارة النفط.وقال إعلام الهيئة في بيان، إن “(35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط أخليت من مينائي أم قصر الشمالي والأوسط بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لاجلائها واستبعادها […]

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