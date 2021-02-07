حملة ’تصفير المخاطر’ تستمر.. إخلاء 35 حاوية تحوي مواداً خطرة في البصرة

2021/02/07 | 22:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاحد، إخلاء (35) حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة ميناءي أم قصر الشمالي والأوسط.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، أن "هيئة المنافذ الحكومة تؤكد استمرارية ملاكاتها بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ".

وأضاف البيان أنه "تم اخلاء (35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط في ميناءي أم قصر الشمالي والاوسط، بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لاخلائها واستبعادها إلى اماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشأت الحكومية والمناطق السكنية".

وأخلت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، حاويات "شديدة الخطورة"، تابعة لوزارة النفط من ميناءين بأم قصر.

وذكر إعلام المنافذ في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (5 شباط 2021)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإشراف ميداني من قبل رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، جرت عملية اخلاء (8) حاويات من مينائي ام قصر الأوسط والجنوبي تحتوي على مواد شديدة الخطورة والتي تكون عائديتها إلى وزارة النفط، بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة لتنفيذ تلك التوجيهات".

جدير بالذكر أن المنافذ الحدودية في موانئ ام قصر قامت اليوم بإخلاء (142) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.

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