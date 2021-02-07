بريطانيا تسجل 15845 إصابة و373 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/07 | 22:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 15845 إصابة و373 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15845 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 3945680 حالة.وتمثل حصيلة اليوم تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية، حيث بلغ يوم 4 فبرابر […]

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