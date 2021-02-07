2021/02/07 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_عبد_الجليل ملخَّصانطلاقاً من فكرة تقاليب الجذر الثلاثي [الفعل الـمُجَرَّد] (الحصول على ستة تراكيب مختلفة بتغيير ترتيبِ الحروف، مثل: "ضرب"، "ضبر"، "برض"، "بضر"، "رضب"، "ربض") التي ذكرها الخليل بن أحمد الفراهيدي (718 – 786 م) في كتاب العين، طوَّرَ ابنَ جِــنِّـي (920 – 1002 م)، في الـخصائص فكرة "الاشتقاق الأكبر" [أو "الاشتقاق الكبير"] الذي يقوم على افتراض وجود رابط دلالي بين هذه التقاليب، أي وجود معنى جامع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرضية التضاد في تقاليب الفعل الثلاثي - محمد علي عبد الجليل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرضية التضاد في تقاليب الفعل الثلاثي - محمد علي عبد الجليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).