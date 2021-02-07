بغديدي تقرأ، مسابقة من أجل تعزيز القراءة والمطالعة

2021/02/07 | 22:23 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إنطلقت مسابقة بغديدي تقرأ في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني عام 2020 بدعوة القرّاء للمشاركة فيها، حيث حملت شعاراً (إن حُب الكُتب والقراءة من بين أعظم النِّعَمِ والعطايا من الله لنا).بدأ أعضاء لجنة بغديدي تقرأ السبت ١٤/١١/٢٠٢٠ بتوزيع الكتب للراغبين بالمشاركة بمسابقة المطالعة والقراءة في مكتبة دار مار …

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