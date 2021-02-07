الاتحاد الوطني يؤكد ضرورة استتباب الامن والاستقرار

2021/02/07 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان والدكتور خسرو كول رئيس مؤسسة الآسايش وجتو صالح وكيل وزارة الداخلية، يوم الاحد، مع المسؤولين الامنيين في السليمانية.

المجتمعون بحثوا الاوضاع الامنية مؤكدين ضرورة استتباب الامن والاستقرار بشكل اكبر في محافظة السليمانية.

PUKmedia ترجمة

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