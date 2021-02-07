2021/02/07 | 22:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد، برقية تعزية بوفاة خال نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان.

وجاء في نص التعزية:

ببالغ الحزن والآسى تلقينا نبأ رحيل خالكم كاك " سردار آغا حمه اورحمان".



الراحل عدا انه كان شخصية وطنية كان من عائلة معروفة في السليمانية وكوردستان، ورحيله مدعاة اسف عميق.

بهذه المناسبة الاليمة، اتقدم بالتعازي اليكم والى عائلة الفقيد مبتهلين لله عزوجل ان يسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني يعزي نيجيرفان بارزاني) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني يعزي نيجيرفان بارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).