بدعم أمريكي .. اتفاق بين بغداد واربيل لضبط الامن في كركوك

2021/02/07 | 22:23 - المصدر: NRT عربية

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خاص - nrt

كشف مصدر سياسي في محافظة كركوك، الاحد، عن تحركات جدية لتشكيل فوج عسكري لمسك الملف الامني للمدينة.

وقال المصدر لـ nrt عربية، (7 شباط 2021)، إن "هناك تحركات وصلت لمراحل متقدمة لتشكيل فوج عسكري من جميع مكونات المحافظة لمسك الملفي الامني لمدينة كركوك خلفاً للواء الرئاسي الحادي والستين".

المصدر الدي فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد أن " هذا الفوج تم الاتفاق عليه من قبل الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان وبدعمٍ أمريكي".

مبيناً، أن " قيادة الفوج ستناط للمكون الكردي وتوزع باقي المناصب بالتساوي بين باقي المكونات".

يذكر ان القوات الاتحادية العراقية اعادت انتشارها في المناطق المتنازع عليها والتي تخضع للمادة ١٤٠ من الدستور العراقي ضمنا كركوك، بعملية عسكرية سميت بـ (فرض القانون)، بالتزامن مع هذه العملية انسحبت قوات البيشمركة من تلك المناطق، لتناط مهام الملف الامني لمدينة كركوك لجهاز مكافحة الارهاب ومن ثم للواء الرئاسي الحادي والستين الذي بدأ ينسحب بشكل تكتيكي ويترك مواقعه للجيش العراقي الفرقة تحديداً الفرقة الثامنة.

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