الكويت تمنع غير المواطنين من دخولها اعتبارا من اليوم

2021/02/07 | 22:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت على تويتر، اليوم الأحد، أنه لن يُسمح لغير الكويتيين بدخول البلاد اعتبارا من اليوم الموافق السابع من فبراير شباط مع بعض الاستثناءات.ويأتي القرار مع سعي البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.وقالت الإدارة في التغريدة: ”ويستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي …

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