الاتحاد الوطني يبحث مع رئيس الحكومة ملف الموازنة ووضع المناطق المختلف عليها

2021/02/07 | 22:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

بحثت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ملف الموازنة فضلا عن المناطق المختلف عليها.

وذكر بيان للاتحاد تلقته /المعلومة/، ان “كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب برئاسة آلا طالباني، عقدت اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، حيث اكد المتحدث باسم الكتلة بختيار شاويس ان كتلته جددت التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور، وخصوصا مشكلة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين”.

واضاف ان “محور آخر من الاجتماع، خُصص لتسليط الضوء على مشاكل كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة من الاقليم، وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل.



وتابع “أن نواب كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب عن تلك المناطق أشاروا الى المشاكل والحلول الآنية والواقعية بشكل يتلاءم مع الوضع الحساس والخاص لتلك المناطق”.



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