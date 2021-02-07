توضيح رسمي حول أسعار الوقود بعد رفع قيمة النفط الخام في العراق

2021/02/07 | 22:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد، أنّ ارتفاع سعر النفط الخام المجهز إلى المصافي "لن يؤدي" إلى ارتفاع أسعار المحروقات المسوقة إلى المواطنين .

وقال الوزير في بيان، 7 شباط/فبراير، أنّ "رفع أسعار النفط الخام المجهز للمصافي المحلية، جاء بناءً على مقترحات اللجنة المالية النيابية، التي تهدف إلى تعظيم الموارد المالية، بسبب التحديات التي تواجه السوق النفطية منذ انتشار فايروس كورونا والتي تسببت في تراجع أسعار النفط".

وأضاف عبد الجبار، أنّ "وزارة النفط قامت بدراسة ومراجعة المقترح تفصيليًا وبدقة متناهية بحثًا عن الحلول الناجعة التي تضمن استقرارًا وثباتًا لأسعار المحروقات التي يتم تسويقها للمواطنين، مع الأخذ بنظر الاعتبار رعاية مصالح العاملين في القطاع النفطي".

وأكّد الوزير، أنّ "سياسة الوزارة وخططها تهدف إلى تحسين الإنتاج النفطي، والارتقاء بعمل الشركات الوطنية، مع مراجعة لأداء الشركات الأجنبية وبما يسهم بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الظروف والتحديات الصعبة، من دون المساس بأسعار المنتجات النفطية"، مشددًا على "العمل الحثيث لتعظيم الموارد المالية للدولة، بشرط عدم المساس أو التأثير على الاستقرار المالي النسبي للفرد العراقي".

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