السعودية.. تخفيف عقوبة الإعدام في حق ثلاثة شبان شيعة

2021/02/07 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السعودية، الأحد، تخفيف عقوبة الإعدام بحق ثلاثة شبان شيعة، والحكم عليهم بالسجن عشر سنوات بدلا من ذلك، وفق وسائل إعلام محلية.

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