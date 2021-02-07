الكاظمي يعقد اجتماعاً مع الاتحاد الوطني لبحث حصة الإقليم في الموازنة

2021/02/07 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث حصة إقليم كردستان في موازنة 2021.

وقال المتحدث باسم الكتلة، بختيار شاويس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة آلا طالباني، عقدت اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور، وخصوصا مشكلة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين".

واضاف أن "محور اخر من الاجتماع خصص لتسليط الضوء على مشاكل كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة من الاقليم، وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل".

وتابع أن "نواب كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب عن تلك المناطق، أشاروا الى المشاكل والحلول الآنية والواقعية بشكل يتلاءم مع الوضع الحساس والخاص لتلك المناطق".

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