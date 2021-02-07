الدحيل القطري خامس مونديال الاندية باسقاط اولسان الكوري الجنوبي

2021/02/07 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حقق الدحيل القطري فوزا مثيرا، اليوم الاحد، على اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بثلاثة اهداف لهدف، في ملعب احمد بن علي المونديالي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، ببطولة كأس العالم للاندية.سجل اهداف الدحيل كل من ادميلسون جونيور (21)، ومحمد مونتاري (66)، والمعز علي (82)، في حين احرز لاولسان هيونداي، يون بيت جارام (62)./انتهى9

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