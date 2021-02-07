آلا طالباني : فقرة حصة الاقليم في الموازنة ما زالت محل خلاف

2021/02/07 | 22:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكدت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني البرلمانية آلا طالباني :" ان اجتماعات اللجنة المالية مازالت مستمرة وهي مثمرة ".وقالت طالباني في تصريح متلفز :" ان فقرة حصة اقليم كردستان ما زالت محل خلاف بين الكتل السياسية ، على الرغم من موافقة حكومة الاقليم على النص الجديد في قانون الموازنة والذي يحتاج الى تنفيذ".واشارت الى :"ان وفد الاقليم سيستأنف مباحثاته خلال الايام المقبلة"./انتهى9

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