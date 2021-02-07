اتهام سيدة ألمانية بالتورط في 10 آلاف جريمة قتل

2021/02/07 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قال ممثلو ادعاء ألمان، إن سكرتيرة سابقة لمعسكر اعتقال “شتوتهوف النازي” متهمة بالتواطؤ في قتل 10 آلاف شخص، في قضية نادرة تتعلق بموظفة في معسكر تكدس بالمعتقلين.

ولم يذكر المدعون في إيتزيهو اسم المرأة لكنهم قالوا في بيان إنهم اتهموها “بالمساعدة والتحريض على القتل في أكثر من 10 آلاف شخص” بالإضافة إلى التواطؤ في محاولات قتل، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

تشير التقديرات إلى أن نحو 65 ألف شخص قُتلوا خلال الهولوكوست في معسكر اعتقال شتوتهوف، بالقرب من المدينة البولندية التي تسمى الآن غدانسك.

يحقق المدعون الألمان في 13 قضية أخرى مرتبطة بمعسكرات الاعتقال في بوخنفالد وزاكسنهاوزن وموتهاوزن وستوتهوف، وفقا للمكتب المركزي للتحقيق في الجرائم النازية.

في الصيف الماضي، أدين حارس سابق في شتوتهوف يبلغ من العمر 93 عاما، يُعرف باسم برونو، بآلاف من تهم التواطؤ في القتل وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.



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