آلا طالباني تكشف آخر تطورات المفاوضات: بغداد تطالب بمجمل الواردات من الإقليم

2021/02/07 | 22:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، عن عدم توصل وفد إقليم كردستان إلى توافق مع الحكومة الاتحادية، فيما أكدت أن بغداد تصرّ على أن تُسلم أربيل مجمل الواردات النفطية.

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وقالت رئيسة الكتلة آلا طالباني في تصريح لـ "ناس" (7 شباط 2021): إن "الخلافات قديمة جديدة تتعلق باستحقاقات والتزام الطرفين، لكن - مع الأسف - لغاية الآن لم يتوصل الطرفان إلى تفاهمات كونكريتية"، موضحةً أن "هناك مفاوضات جارية وتقريب لوجهات النظر".

وأضافت طالباني، أن "المسألة ليست قضية فنية، إذ قدم وفد إقليم كردستان كل الأشياء المطلوبة منهم، ومن الحكومة الاتحادية، من أرقام وإحصائيات وأمور تتعلق بالرقابة المالية والواردات النفطية".

وأشارت إلى أن "المشكلة تحوي جانباً سياسياً أيضاً"، لافتةً إلى أن "كردستان من المقرر أن يتعهد بتسليم كميات من النفط لكي تُباع من قبل شركة سومو، وبالمقابل يحصل على استحقاقه المالي من الموازنة الاتحادية".

وتابعت "لكن يبدو أن الأخوة في بغداد يطلبون استلام مجمل واردات النفط وهذه بحاجة إلى توافقات وموافقات بين الطرفين".

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