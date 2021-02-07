وزيرا خارجية العراق والكويت يبحثان القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية

2021/02/07 | 22:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: التقى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، نظيره العراقي فؤاد حسين بكي، على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها يوم غد الاثنين الموافق 8 فبراير 2021.وأفادت …

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