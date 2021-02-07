2021/02/07 | 22:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان ملاكاتها مستمرة في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ.

واضافت، ان ميناءي أم قصر الشمالي والاوسط قاما بأخلاء (35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط بعد استكمال الإجراءات الأصولية كافة لاجلائها واستبعادها الى اماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشآت الحكومية والمناطق السكنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ: إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ: إخلاء 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).