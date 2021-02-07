2021/02/07 | 22:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إخلاء(35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في الموانئ.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “ملاكاتها مستمرة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بأخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ”.

واضافت انه “قام مينائي أم قصر الشمالي والاوسط بأخلاء (35) حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط بعد استكمال كافة الإجراءات الأصولية لاجلائها واستبعادها الى اماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشأت الحكومية والمناطق السكنية”.

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