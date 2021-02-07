حقوق الإنسان وصراع المصالح / أليكسي نافالني ليس بديل روسيا المطلوب - رشيد غويلب

2021/02/07 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بعد صدور الحكم على المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف، تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس الروسي بوتين.



واحتفى الإعلام الغربي بنافالني باعتباره رمزا ديمقراطيا، وجرى توظيف الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو أمر لا غبار عليه، في الحرب السياسية والإعلامية ضد روسيا الاتحادية، باعتبارها منافسا غير مريح في إطار الرأسمالية السائدة في أوربا.كان عام 2020 عام الاحتجاجات، التي شملت أكثر من 40 بلدا.



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