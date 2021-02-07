“أبل” تواجه دعوى قضائية بانتهاك 5 براءات اختراع


“أبل” تواجه دعوى قضائية بانتهاك 5 براءات اختراع
2021/02/07 | 22:57 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ منوعات تواجه شركة الهواتف الأمريكية أبل حاليا صراعا قانونيا بسبب انتهاكها المزعوم لبراءات الاختراع المتعلقة بميزة Face ID والكاميرا، أقامتها ضدها شركة “ Gesture Technology Partners“.

وتم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، باتهام شركة ”أبل“ بانتهاك خمس براءات اختراع تتعلق بكاميرات الهاتف المحمول عن قصد.

وعلى وجه التحديد، …

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