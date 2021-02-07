2021/02/07 | 22:57 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ منوعات تواجه شركة الهواتف الأمريكية أبل حاليا صراعا قانونيا بسبب انتهاكها المزعوم لبراءات الاختراع المتعلقة بميزة Face ID والكاميرا، أقامتها ضدها شركة “ Gesture Technology Partners“.
وتم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، باتهام شركة ”أبل“ بانتهاك خمس براءات اختراع تتعلق بكاميرات الهاتف المحمول عن قصد.
وعلى وجه التحديد، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تواجه دعوى قضائية بانتهاك 5 براءات اختراع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس، باتهام شركة ”أبل“ بانتهاك خمس براءات اختراع تتعلق بكاميرات الهاتف المحمول عن قصد.
وعلى وجه التحديد، …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أبل” تواجه دعوى قضائية بانتهاك 5 براءات اختراع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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