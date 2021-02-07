السودان.. اتفاق على الإعلان تشكيل الحكومة الجديدة الاثنين

2021/02/07 | 23:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم السودان إعلان حكومته الجديدة، الاثنين، بعدما كان من المنتظر إعلانها الخميس الماضي، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

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