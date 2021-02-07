العثور على عبوة محلية الصنع على الطريق الدولي السريع جنوبي بابل

2021/02/07 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأحد، العثور على عبوة محلية الصنع على الطريق الدولي السريع جنوبي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارزها من الطرق الخارجية إستطاعت على إثر معلومة استخبارية، من العثور على عبوة ناسفة موجهة محلية الصنع تتكون من حاوية معدنية مملوءة بمادة شديدة الانفجار سعة (5 كغم) موصولة بوسائل تفجير وتعمل عن بعد، تم وضعها وإخفاءها بمادة التراب من قبل فاعل مجهول على الطريق الدولي السريع ضمن القاطع الجنوبي للمحافظة".

واضافت أن "المفارز الاختصاص تمكنت من إتلافها دون أي اضرار".

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