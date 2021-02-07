بعد عودته من تركيا.. القبض على أحد مديري المواقع الوهمية لداعش في كركوك

2021/02/07 | 23:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، القبض على أحد مديري المواقع الوهمية لداعش في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

واضافت أن "الارهابي هو احد الذين كانوا يقيمون في تركيا"، مشيرة الى أنه "كان يدير مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك، فضلاً عن تسهيل سكن الدواعش في تركيا".

وأكدت أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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