الكمارك تحبط عملية تهريب مخدرات في منفذ زرباطية

2021/02/07 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ احبطت هيئة الكمارك العامة، عملية تهريب مخدرات في منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاحد:" ان عناصر الكشف والمتابعة في منفذ زرباطية ، بالتنسيق مع مفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ ، اكتشفت مواد مخدرة بحوزة مواطن عراقي قادم من ايران ".واضافت انه :"تمت احالة المتهم والمضبوطات الى الجهات المختصة"./انتهى9

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