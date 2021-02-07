2021/02/07 | 23:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن المتحدث باسم تحالف الفتح النائب نعيم العبودي ان تحالفه سيرشح هادي العامري لرئاسة الوزراء خلال الدورة المقبلة "اذا رغب العامري بذلك".وقال العبودي في تصريح متلفز :" ان تحالف الفتح سيحصل على 50 - 60 مقعدا بالانتخابات المقبلة ، كما سيحصل على 5 مقاعد في الناصرية".واضاف :" اننا نطمح لرئاسة الوزراء .ومن حق الجميع ان يطمح لذلك"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي : الفتح سيرشح هادي العامري لرئاسة الوزراء .. اذا رغب بذلك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبودي : الفتح سيرشح هادي العامري لرئاسة الوزراء .. اذا رغب بذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).