ظريف يشترط توقف السعودية عن شراء السلاح للتفاوض معها

2021/02/07 | 23:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الاحد، إنه يتعين على السعودية أن تخفض نفقات التسلح إذا أرادت الجلوس مع إيران على طاولة الحوار.وجاء تصريح ظريف خلال لقاء مع القناة الإيرانية الثانية، وتابعه “ناس” (7 شباط 2021)، مضيفاً أن “السعودية كانت تعول على ترامب وبعد رحيله عن السلطة لجأت إلى إسرائيل”، مؤكداً أن “السعودية تعيق أي مفاوضات بين إيران ودول المنطقة لأنها تعول على الخارج”.وتابع “نقترح على السعودية والبحرين والإمارات وبقية دول المنطقة الجلوس على طاولة واحدة بإشراف الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن “إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة، بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة […]

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