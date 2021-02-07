المالية تستضيف وزير الثقافة حسن ناظم لبحث موازنة 2021

2021/02/07 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحثت اللجنة المالية النيابية، الاحد، مع وزير الثقافة حسن ناظم ووكيل وزير النقل سلمان صدام موازنة 2021.

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وذكر بيان لمجلس النواب، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، أن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضورأعضاء اللجنة ورئيس لجنة الخدمات والإعمار وليد السهلاني استضافت وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم والوفد الموافق له، كذلك وكيل وزير النقل سلمان صدام ومدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية طارق المندلاوي، ضمن مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

وأشار البيان الى أنه "اللجنة بحثت مع وزير الثقافة التخصيصات المالية المرصودة للوزارة ضمن الموازنة والمشاريع المتلكئة فيها"، مؤكدةً "دعمها لما تحتاجه من تخصيصات إضافية لإكمال مشاريع مهمة مثل بناية دار المخطوطات وتأهيل المرافق السياحية للضمان بقاء مدينة بابل والأهوار ضمن لائحة التراث العالمي".

وأضاف البيان أن "اللجنة ناقشت مع وكيل وزير النقل إعادة سلطة الطيران المدني لوزارة النقل وتزويدها بكافة البيانات التي طلبتها اللجنة الفرعية بشأن مشاريع الوزارة والتخصيصات المرصودة لها، لغرض دراستها وإعادة تقييمها بما يخدم الصالح العام".

وأردف البيان أن "اللجنة استضافت مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء لمناقشة ملف معاملات الضحايا وقضية التدقيق وسلامة الموقف الأمني قبيل اكمال المعاملات".

ودعت اللجنة إلى "ضرورة الإسراع بإنجاز المعاملات بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني وكشف حالات التلاعب والتزوير والقضاء عليها".

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