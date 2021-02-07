2021/02/07 | 23:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن حسن التميمي وزير الصحة في العراق، اليوم الأحد، أن بلاده ستبدأ في مرحلة جديدة من التعامل مع كورونا نهاية الشهر الحالي، محددا أبرز التوصيات التي سترفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال التميمي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة العراقي يلوح بإغلاق دول أخرى في توصياته للجنة العليا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة العراقي يلوح بإغلاق دول أخرى في توصياته للجنة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).