2021/02/07 | 23:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاحد، عن اعتقال احد مديري المواقع الوهمية لداعش في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الاستخبارات العسكرية القت القبض على احد مديري المواقع الوهمية لداعش بعد عودته من تركيا في كركوك.

واضافت: انه بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك، لافتة الى ان المعتقل كان يدير في تركيا مواقع وهمية لداعش على التواصل الاجتماعي هناك كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا .

واكدت انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب .

PUKmedia عن اعلام الاستخبارات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عودته من تركيا.. قبض على الارهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عودته من تركيا.. قبض على الارهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).