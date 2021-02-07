نجم العراق سعد ناطق ينشد الاحتراف الخارجي برسالة مؤثرة

2021/02/07 | 23:25 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد ناطق تألق مع فريقه الشرطة بأبطال آسيا (Getty)

ناشد سعد ناطق لاعب منتخب العراق لكرة القدم، فريقه الشرطة، بالموافقة على العرض المقدم له، من أجل الاحتراف خارجيا.

ووجه اللاعب رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، طالب فيها ناديه بالسماح له بالاحتراف الخارجي وخوض تجربة جديد في الملاعب الخليجية، بعد تمثيله للعربي القطري قبل ثلاث سنوات.

وقال اللاعب في رسالته: "لقد قدمت كل ما لدي للنادي، ولم أدخر جهداً في سبيل تحقيق النتائج المميزة للفريق في الدوري أو المشاركات الخارجية، لكن هذا مستقبلي الكروي وكلي أمل ورجاء أن إدارة الشرطة لن تقف عائقا أمام طموحي بخوض تجربة احترافية".

وأضاف اللاعب في رسالته "منذ عدة أيام وأنا في وضع نفسي صعب، وهذا بالتأكيد سيؤثر على أدائي، أطالب بمنحي الاستغناء وسوف لن أنسى هذا الموقف".

وتلقى فريق الشرطة العراقي عرضا رسميا من نادي الأهلي السعودي، للحصول على خدمات اللاعب الدولي سعد ناطق، بعقد يمتد لنهاية الموسم.

ورغم موافقة نادي الشرطة على العرض السعودي المقدم للاعب، إلا أن الأول وضع شروطا جديدة مقابل الاستغناء عن خدمات لاعبه لمصلحة الأهلي، والذي سيواجهه في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا بالنسخة الجديدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

ولم يتوصل النادي العراقي إلى اتفاق رسمي، مع نظيره السعودي، ليتم غلق باب المفاوضات وبقاء اللاعب ناطق مع فريقه الشرطة.

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