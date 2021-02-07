جنوب أفريقيا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تجربة أظهرت حماية محدودة

2021/02/07 | 23:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الصحة زويلي مخيزي اليوم الأحد، إن جنوب أفريقيا ستعلق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامجها للتطعيم.وكان مخيزي يتحدث بعد أن أظهرت بيانات إحدى التجارب أن لقاح أسترازينيكا لا يوفر سوى حماية محدودة من المرض الخفيف الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي جرى اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.‎ وفي ذات السياق، كشفت الشركة المصنعة للقاح أسترازينيكا، أن اللقاح، الذي طوره علماء جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية ”محدودة“ من الأعراض الخفيفة والمتوسطة ضد سلالة كورونا الأفريقية، وذلك بعد إجراء تجارب أولية على نحو 2000 حالة.وأضافت الشركة أنها لم تقرر بعد بشكل حاسم ما إذا كان اللقاح […]

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