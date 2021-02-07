لقاح أكسفورد.. دراسة تكشف نتائج بشأن تفاعله مع سلالة كورونا الجنوب إفريقية

2021/02/07 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جنوب إفريقية، الأحد، أن اللقاح البريطاني الذي طورته جامعة أكسفورد ومختبرات أسترازينيكا يوفر "حماية محدودة من الأشكال المعتدلة من مرض كوفيد-19 الناجمة عن المتحور الجنوب إفريقي لدى البالغين الشباب" من دون أن يشمل البحث الأشكال الخطرة منه.

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