2021/02/07 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / نينا/ عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب برئاسة آلا طالباني اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد لبحث الموازنة وأوضاع المناطق المتنازع عليها .وقال المتحدث باسم الكتلة بختيار شاويس في بيان :" ان كتلة الاتحاد الوطني جددت ،خلال الاجتماع، التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور، وخصوصا مشكلة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين".واضاف:" ان محورا آخر من الاجتماع، خُصص لتسليط الضوء على المشاكل الادارية والامنية في كركوك وخانقين و سنجار وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل".وتابع :" ان نواب كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب عن تلك المناطق ، اشاروا الى المشاكل والحلول الآنية والواقعية بشكل يتلاءم مع الوضع الحساس والخاص لتلك المناطق وبما يحقق التوازن والتوافق الوطني "./انتهى9
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تبحث مع الكاظمي الموازنة واوضاع المناطق المتنازع عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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