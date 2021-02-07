كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تبحث مع الكاظمي الموازنة واوضاع المناطق المتنازع عليها

2021/02/07 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب برئاسة آلا طالباني اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد لبحث الموازنة وأوضاع المناطق المتنازع عليها .وقال المتحدث باسم الكتلة بختيار شاويس في بيان :" ان كتلة الاتحاد الوطني جددت ،خلال الاجتماع، التأكيد على حل المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم وبغداد على اساس الدستور، وخصوصا مشكلة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية ورواتب الموظفين".واضاف:" ان محورا آخر من الاجتماع، خُصص لتسليط الضوء على المشاكل الادارية والامنية في كركوك وخانقين و سنجار وايجاد الحلول الدستورية والقانونية لتلك المشاكل".وتابع :" ان نواب كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب عن تلك المناطق ، اشاروا الى المشاكل والحلول الآنية والواقعية بشكل يتلاءم مع الوضع الحساس والخاص لتلك المناطق وبما يحقق التوازن والتوافق الوطني "./انتهى9

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