الحمامي يتساءل: لماذا تغيرت مواقع العوّامات العراقية قرب الحدود الإيرانية؟

2021/02/07 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف النائب في البرلمان، فنجان الحمامي، الأحد، عن حدوث تغير في مواقع العوّامات، والفنارات في مصب شط العرب.

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وقال الحمامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021): إنه "لا شك أن التغيرات غير المسبوقة التي طرأت منذ يومين على مواقع العوامات والفنارات في مصب شط العرب تبعث على الريبة، لأن زحفها المفاجئ نحو الضفة العراقية، والتصاقها مع بعضها البعض بهذا الشكل غير المألوف يثير الكثير من التساؤلات".

وأضاف، أن "هذا يرسم أكثر من علامة استفهام حائرة تحوم حول مستقبل المقطع الملاحي المشترك بين العراق وإيران في ظل الغياب الملحوظ للهيئة البحرية العراقية العليا".

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