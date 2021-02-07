الدفاع تنفي وجود دعوة تطوع على صنوف القوات الخاصة

2021/02/07 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفت وزارة الدفاع، وجود دعوة تطوع على صنف القوات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان آمرية القوات الخاصة تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود دعوة تطوع على صنف القوات الخاصة.

واكدت آمرية القوات الخاصة، بحسب البيان، إن اية دعوة تطوع خاصة بالصنف سيتم الاعلان عنها ضمن موقع وزارة الدفاع الرسمي (https://mod.mil.iq) .

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