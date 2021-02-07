خورماتو..فعالية لرياضية التايكواندو

2021/02/07 | 23:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور كريم شكر محمد مسؤول تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، أقام مركز المنظمات الديمقراطية فعالية رياضية بمناسبة الذكرى الأولى لأفتتاح قسم رياضة التايكواندو التابعة لنادي هاوكاري الرياضي في خورماتو.

في بداية الفعالية وقف الحضور دقيقة صمت أجلالا لأرواح شهداء كوردستان بعدها قدم الحاضرون مجموعة من الفعاليات الرياضة للتايكواندو.

وفي الختام وزعت الجوائز على مجموعة من الشخصيات الداعمة لهذه الرياضة في القضاء.

PUKmedia عمر اواره /خورماتو

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