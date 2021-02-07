الإعلان عن أفضل اللاعبين في العالم خلال العقد الأخير

2021/02/07 | 23:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS"، الاحد، قائمة أفضل اللاعبين في العالم خلال العقد الأخير (2011-2020(، وذلك بناء على تصويت أعضاء الاتحاد في 150 دولة عبر العالم.

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 لاعبين كما نشرها الاتحاد، اليوم، (7 شباط 2021):-

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة – إسبانيا).

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – إيطاليا).

3- الإسباني أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي – اليابان).

4- البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان – فرنسا).

5- الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد – إسبانيا).

6- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ – ألمانيا).

7- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ – ألمانيا).

8- الإيطالي جيانلويجي بوفون (يوفنتوس – إيطاليا).

9- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان – إيطاليا).

10- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد – إسبانيا).

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