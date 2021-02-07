شرطة سامراء تنفي استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة

2021/02/07 | 23:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت شرطة مدينة سامراء في صلاح الدين، الاحد، تعرض رتل للتحالف الدولي لانفجار عبوة ناسفة.

وقال مصدر في شرطة سامراء للسومرية نيوز، "تناقلت بعض الوكالات خبر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في سامراء واصابة احد الامنيين هذا الخبر عارٍ عن الصحة".

وأضاف المصدر أن "الحادث عبارة عن عبوة محلية الصنع استهدفت عجلة مدنية دون اصابات تذكر".

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