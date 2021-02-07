مسؤول عسكري جزائري يدعو فرنسا لتحمل مسؤولية

2021/02/08 | 00:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عسكري جزائري كبير إنه "يجب أن تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية" في ملف التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية خلال الستينيات.

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