الدفاع تنفي فتح باب التطوع على صنف القوات الخاصة

2021/02/08 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنفي وزارة الدفاع، اليوم الأحد، فتح باب التطوع على صنف القوات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "آمرية القوات الخاصة تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود دعوة تطوع على صنف القوات الخاصة".

وأكدت أن "اية دعوة تطوع خاصة بالصنف سيتم الاعلان عنها ضمن موقع وزارة الدفاع الرسمي".

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