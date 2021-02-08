2021/02/08 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي حازم الخالدي :"ان مجلس النواب هو المعني الوحيد بالاضافة والحذف والتصويت على الموازنة".وقال الخالدي في تصريح متلفز:" نتخوف من مسح بعض الفقرات الخاصة بالموازنة المالية "، مشير الى:" ان اغلب الشركات والمقاولين تابعون للاحزاب السياسية والمواطن تضرر من سعر رفع الدولار ".واضاف :" جمعنا تواقيع نيابية لتحديد سعر الصرف بـ 130 الف دينار مقابل الـ 100 دولار ، و هناك تعارض بين المنهاج الحكومي والورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة نفسها".وبين :"ان موازنة العام الحالي فاقت كل الموازنات لاحتوائها على نفقات مالية غير ضرورية "، مشيرا الى انه :" ليس من المنطق ان تذهب الحكومة الى بيع اصول الدولة ورفع موازنة اقليم كردستان على حساب الوسط والجنوب"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الخالدي : مجلس النواب هو المعني الوحيد بالاضافة والحذف والتصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الخالدي : مجلس النواب هو المعني الوحيد بالاضافة والحذف والتصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).