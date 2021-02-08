ضبط كميات كبيرة من المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد في كركوك وديالى

2021/02/08 | 00:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، ضبط كميات كبيرة من المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد في سيطرات محافظتي كركوك وديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، انه بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لتشجيع المنتج المحلي ودعم الفلاحين، شددت القوات الأمنية إجراءاتها بحرق واتلاف المواد الزراعية الممنوعة من الاستيراد حسب الضوابط الزراعية.

واضافت، انه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة في سيطرات محافظتي كركوك وديالى.

وتابعت: كما صدرت توجيهات للقوات الأمنية بضرورة متابعة المخالفين ومحاسبتهم في جميع سيطرات المحافظات والمنافذ ، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وعدم السماح لهم بإدخال اي مادة تضر باقتصاد البلاد.

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