تحركات نيابية لتحديد سعر جديد لصرف الدينار أمام الدولار

2021/02/08 | 00:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، حازم الخالدي، الاحد، عن جمع تواقيع نيابية لتحديد سعر الصرف بـ 130 الف دينار مقابل الـ 100 دولار.

جاء ذلك في بيان للخالدي اليوم، (7 شباط 2021)، وأضاف، ان "اغلب الشركات والمقاولين تابعين للاحزاب السياسية والمواطن تضرر من سعر رفع الدولار"، مشيرا إلى اننا "نتخوف من مسح بعض الفقرات الخاصة بالموازنة المالية".

وأوضح، ان "مجلس النواب هو المعني الوحيد بالاضافة والحذف والتصويت على الموازنة"، مؤكدا ان "هناك تعارضا بين المنهاج الحكومي والورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة نفسها".

ولفت الخالدي، إلى ان "موازنة العام الحالي فاقت كل الموازنات لاحتوائها على نفقات مالية غير ضرورية"، مشددا على انه "ليس من المنطق ان تذهب الحكومة الى بيع اصول الدولة ورفع موازنة كوردستان على حساب الوسط والجنوب".

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